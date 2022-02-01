Amerikan Federal Soruşturma Bürosu Direktörü, Çin'i hedef aldı.

Christopher Wray, Çin'den ABD'ye yönelik tehdidin görülmedik şekilde arttığını söyledi.

Pekin yönetiminin Amerikan şirketlerinin teknoloji bilgilerini çalmaya çalıştığını söyleyen FBI Direktörü,Çinli bilgisayar korsanları ile mücadelede her 12 saatte yeni bir soruşturma dosyası açtıklarını ifade etti.

ABD’li milyarder yatırımcı George Soros’tan da Çin'e sert eleştiriler geldi.

Çin hükümetinin izlediği politikaları eleştiren Soros, ekonominin emlak sektöründeki çöküşle krize girebileceğini belirtti.

Soros, Çin lideri Şi’nin açık toplumlara en büyük tehdit olduğunu da öne sürdü.

Ünlü milyarder, eylül ayında da Çin’e yatırım yapmayı sürdüren Amerikan şirketlerinin trajik bir hata yaptığını söylemişti.

Japonya'dan da Çin'e yönelik iddialar

Japonya ise Çin'deki insan hakları ihlalleri iddialarına yönelik adım attı.

Temsilciler Meclisi'nde, Çin'in bazı bölgelerindeki ciddi insan hakları ihlallerinden endişe taşındığına ilişkin karar onaylandı.

Kararda, söz konusu durumlara Japon hükümetinin yapıcı müdahale etmesi çağrısı yapıldı,,

Pekin yönetiminin sorumluluk alması talep edildi.