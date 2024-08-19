Açık 33.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.08.2024 13:28

Rusya: Ukrayna için barış tekliflerimizi iptal etmedik

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Ukrayna için barış tekliflerini iptal etmediklerini, ancak Kursk'taki durum nedeniyle bu aşamada müzakere yapamayacaklarını söyledi.

Rusya: Ukrayna için barış tekliflerimizi iptal etmedik

Uşakov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Rus gazetecilere Ukrayna meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin mümkün olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Uşakov, Ukrayna birliklerinin ağustos başında Kursk bölgesine girdiğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu aşamada, söz konusu macera (Kursk'taki durum) göz önünde bulundurulduğunda müzakere etmeyeceğiz. Barış teklifimiz iptal değil. Halihazırda müzakere yapmak uygun değil."

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da The Washington Post'un "Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine girmesinin Kiev ile Moskova arasında Katar'da süren doğrudan müzakereleri bozduğu" yönündeki iddiasına ilişkin, "Kimse bir şey bozmadı, çünkü bozulabilecek bir şey yok. Rusya ve Kiev yönetimi arasında sivil kritik altyapı unsurlarının güvenliğine dair doğrudan veya dolaylı müzakere yapılmadı ve yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine girmesiyle iki ordu arasında başlayan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
İtalya'da 22 turisti taşıyan yelkenli battı: 7 kayıp
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:57
Adana'da 1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi
14:08
İlk kez düzenlenecek özel yetenek sınavı yarın başlıyor
13:31
Bakan Işıkhan: OVP ve 12'nci Kalkınma Planı hedeflerimize uygun devam ediyor
13:38
Yangınlardan etkilenen 4 bin 700 kişi güvenli yerlere sevk edildi
13:07
İtalya'da 22 turisti taşıyan yelkenli battı: 7 kayıp
13:06
İşgalci İsrail ordusu, Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Filistinlilere ait 4 katlı binayı yıktı
Aras Kuş Cenneti'nde 2 haftada bin 100 kuşa halka takıldı
Aras Kuş Cenneti'nde 2 haftada bin 100 kuşa halka takıldı
FOTO FOKUS
Gazze'deki mezarlıklarda yer kalmadı
Gazze'deki mezarlıklarda yer kalmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ