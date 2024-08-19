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Dünya
İHA 19.08.2024 12:51

İtalya'da 22 turisti taşıyan yelkenli battı: 7 kayıp

İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında 22 turisti taşıyan İngiltere bayraklı bir yelkenlinin batması sonucu 7 kişinin kaybolduğu belirtildi.

İtalya'da 22 turisti taşıyan yelkenli battı: 7 kayıp
[Fotoğraf: Arşiv]

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Palermo kenti açıklarında bir yelkenli alabora oldu.

Aralarında 2 İngiliz-Fransız, 1 İrlandalı, 1 Yeni Zelandalı, 1 Sri Lankalı ve 17 İngiltere vatandaşı bulunan yelkenlinin batması sonucu 7 kişinin kaybolduğu aktarıldı.

İtalya Sağlık Güvenliği, İngiliz bayrağı taşıyan 50 metrelik yelkenlinin gün doğumunda kasırga ve dalgalı denizin vurduğu bölgede battığı ve olayın ardından 1'i çocuk 15 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

İtalya itfaiyesi dalgıçları, kıyıdan yarım mil açıkta, yaklaşık 50 metre derinlikte bulunan geminin çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

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