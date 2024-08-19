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Dünya
AA 19.08.2024 12:21

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: 2024 yılı insani yardım çalışanları için daha ölümcül olabilir

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, 2023 yılının insani yardım çalışanları için en ölümcül yıl olarak kayıtlara geçtiğini, 2024'ün ise daha ölümcül bir yıl olabileceğini bildirdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: 2024 yılı insani yardım çalışanları için daha ölümcül olabilir

Egger, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Geçen yılın küresel olarak insani yardım çalışanları için kayıtlara geçen en ölümcül yıl olduğunu anımsatan Egger, 2024 yılının insani yardım çalışanları için daha ölümcül olabileceğini kaydetti.

Egger, insani yardım çalışanları ve sağlık personelleri dahil sivillere zarar veren veya onları öldüren silahlı çatışmaların trajik bir şekilde arttığını vurgulayarak, "Sivillerin veya onlara yardım etmeye adanmış kişilerin böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalması kabul edilemez. İnsani yardım çalışanlarına saldırıldığında, siviller de bunun sonuçlarına katlanıyor çünkü yardım çabaları kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle engelleniyor" ifadelerini kullandı.

Kızılhaç Kızılay Hareketi'nin personeli ve gönüllülerinin her gün çatışmanın ön saflarında çalıştıklarını kaydeden Egger, bu kişilerin hedef alınmalarına tahammül edilemeyeceğini belirtti.

Egger, "Sadece 2023-2024'te 6 ICRC personeli öldürüldü ve 14 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde geçen yıl 280 yardım çalışanının öldürüldüğünü ve 2023'ün küresel insani yardım topluluğu için kayıtlara geçen en ölümcül yıl olduğunu bildirmişti.

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