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Dünya
AA 19.08.2024 11:11

Fransa'da 400 hektardan fazla ormanlık alan yandı

Fransa'nın Herault vilayetinde çıkan orman yangınlarında 400 hektardan fazla alan zarar gördü.

Fransa'da 400 hektardan fazla ormanlık alan yandı

BFMTV'nin haberine göre, ülkenin güney sahillerindeki Herault vilayetinde biri Gardiole Masifi'nde, diğeri Nissan-lez-Enserunes kasabasında olmak üzere iki noktada yangın çıktı.

Gardiole Masifi'nde yer alan Gigean kasabasındaki yangın söndürme çalışmalarına helikopterle 450 itfaiye görevlisi destek verirken A9 otoyolu yakınlarına kadar ilerleyen alevler kontrol altına alındı.

Frontignan'da bulunan bazı özel havuzlardaki su da söndürme çalışmalarında kullanıldı, müdahaleye rağmen 340 hektarlık alan yandı.

Öte yandan gece saatlerinde Gigean'a 60 kilometre mesafedeki Nissan-lez-Enserune'da da yangın çıktı.

Nissan-lez-Enserune’daki yangına 220 itfaiye görevlisinin yanı sıra 2 helikopter ve bir yangın söndürme uçağıyla müdahale çalışmaları sürüyor.

Şu ana kadar 60 hektardan fazla alan yandı.

Herault Valiliği, yangının tehdit ettiği bölgelerde tahliye işlemlerinin yapıldığını duyurdu.

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