Açık 33.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.08.2024 10:34

Blinken: Mevcut müzakereler esir takası ve ateşkes için son şans

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi’nde ateşkese varılması için devam eden mevcut müzakerelerin "son şans" olabileceği yorumunda bulundu.

Blinken: Mevcut müzakereler esir takası ve ateşkes için son şans

Esir takası ve ateşkes müzakerelerini görüşmek için bölgeye gelen Blinken, ilk durağı olan İsrail’de temaslarına başladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 7 Ekim'den bu yana bölgeye 9. ziyaretini gerçekleştiren Blinken'ı kabul etti.

Görüşme öncesi yaptığı açıklamada Blinken, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve Gazze’de ateşkes için yapılan müzakerelere değindi.

Esir takası ve ateşkes müzakereleri için "belirleyici bir an" olduğunu söyleyen Blinken, "Büyük ihtimalle bu (mevcut müzakereler) rehinleri eve getirmek, ateşkes sağlamak ve herkesi kalıcı barış ve güvenliğine giden daha iyi bir yola koymak için muhtemelen en iyi, belki de son fırsat" ifadelerini kullandı.

Blinken, İran ile İsrail arasında tansiyon nedeniyle bölgesel gerilim yaşanmaması için de çaba gösterdiklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekim'den bu yana 9’uncu kez İsrail’de
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekim'den bu yana 9’uncu kez İsrail’de

İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Biden'a İran teşekkürü

Herzog ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakere önerisine yeni şartlar getirmesine rağmen esir takası ve ateşkes için yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması nedeniyle Hamas'ı suçladı.

İsrail Cumhurbaşkanı, İran ile tansiyonun artmasının ardından "bölgede güç gösterdiği" için ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti.

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı.

Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar öne sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

ETİKETLER
ABD İsrail
Sıradaki Haber
ABD Başkanı Biden: Gazze'de ateşkes halen mümkün
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:57
Adana'da 1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi
14:08
İlk kez düzenlenecek özel yetenek sınavı yarın başlıyor
13:47
Rusya: Ukrayna için barış tekliflerimizi iptal etmedik
13:31
Bakan Işıkhan: OVP ve 12'nci Kalkınma Planı hedeflerimize uygun devam ediyor
13:38
Yangınlardan etkilenen 4 bin 700 kişi güvenli yerlere sevk edildi
13:07
İtalya'da 22 turisti taşıyan yelkenli battı: 7 kayıp
Aras Kuş Cenneti'nde 2 haftada bin 100 kuşa halka takıldı
Aras Kuş Cenneti'nde 2 haftada bin 100 kuşa halka takıldı
FOTO FOKUS
Gazze'deki mezarlıklarda yer kalmadı
Gazze'deki mezarlıklarda yer kalmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ