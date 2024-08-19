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Dünya
AA 19.08.2024 11:04

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 885 sağlık çalışanı ve 289 insani yardım görevlisi öldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 885 sağlık çalışanı ve 289 insani yardım görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 885 sağlık çalışanı ve 289 insani yardım görevlisi öldü

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Lazzarini, Gazze'de mevcut tüm savaş kurallarının ihlal edildiğini ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 885 sağlık çalışanı ve 207'si UNRWA bünyesinde olmak üzere 289 insani yardım görevlisinin yaşamını yitirdiğini aktaran Lazzarini, bunların birçoğunun görevi başındayken hedef alındığına dikkati çekti.

Lazzarini, Gazze'ye yönelik saldırılarda 160'dan fazla da gazeteci ve medya çalışanın öldüğünü anımsattı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 99 Filistinli hayatını kaybetti.

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