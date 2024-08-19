İşgalci İsrail ordusu, Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Filistinlilere ait 4 katlı binayı yıktı

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin bulunduğu caddenin düzenlenmesi için iki askeri kontrol noktası arasında kalan 17 binadan birisini yıktığını açıkladı.

Kudüs Valiliği, İsrail ordusunun korumasında 3 buldozerin bölgeye gelerek Filistinli Enis Zekeriya en-Netşe'ye ait 3 bin 500 metrekarelik bir alanda bulunan 4 katlı bir binayı yıktığını bildirdi.

Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'na göre, İsrail temmuz ayında işgal altındaki Batı Şeria'da 62'si ev olmak üzere 135 yapıyı yıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırıların yanı sıra bölgede Filistinlilere ait yapıların yıkımında da büyük bir artış yaşanıyor.