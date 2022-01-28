Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Moskova'ya kalırsa savaş olmaz ancak çıkarlarımızın gözardı edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Lavrov, Rusya'nın istediği güvenlik garantilerine ilişkin ABD ve NATO'dan gelen cevapları da değerlendirdi.

Sadece ikincil konularla ilgili akılcı unsurların olduğunu söyledi. "ABD'den gelen cevaplar, NATO'nunkine göre diplomatik etik örneği" yorumunu yaptı.

Rus bakan, güvenlik garantileriyle ilgili müzakerelerin sona ermediğine dikkati çekti. Birkaç hafta içinde Amerikalı mevkidaşı Blinken ile görüşmeyi umduğunu söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Putin'in Batı'dan gelen cevapları Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de müzakere edeceği belirtildi.

Hemen ardından Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'dan da açıklamalar geldi. Ülkesine ya da Rusya'ya doğrudan saldırı olursa savaşa girecekleri mesajını verdi.

Batı ülkeleri ise Ukrayna'ya desteklerini her fırsatta yineliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonla görüştü. Olası bir işgal durumunda, ABD'nin müttefikleriyle kararlı şekilde adım atmaya hazır olduğunu iletti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da binlerce Rus askerin Ukrayna sınırında bulunduğunu ve durumun çok ciddi olduğunu söyledi.

Almanya Dış İstihbarat Servisi Başkanı, "Rusya, Ukrayna'ya saldırmak için hazır ancak saldırı kararını henüz vermedi" dedi.