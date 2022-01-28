Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 12:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fransa'da maaş zammı talebiyle ülke genelinde protestolar düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da maaşlara zam talep eden binlerce kişi, ülke genelinde gösteri düzenledi. Paris'te protestoların merkezi Bastille Meydanı oldu.
Fransa'da ekonomide yaşanan sorunların çözülememesi ve alım gücünün düşmesi üzerine, sendikaların çağrısıyla Fransızlar bir kez daha sokağa indi.
Başta başkent Paris olmak üzere, pek çok kentte 170 noktada, kamu ve özel sektör çalışanları maaşlara zam talep etti. Çalışma koşullarının iyileştirilmesini istedi.
Paris'te, Bastille Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Ekonomi Bakanlığı'na yürüdü.
Polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Şiddet olayları kaçınılmaz oldu, sokaklar karıştı. Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti.
Etiketler: Fransa
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