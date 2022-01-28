Nottingham bölgesindeki Bulwell'de çarşamba akşamı devriyedeki polisler, bir mağazanın yanında bir otomobil sürücüsünü durdurdu.

Ehliyet ve sigortasını istedi, ancak adamın 70 yıldır hiç ehliyeti ve sigortası olmadığını öğrenince şaşkınlığa uğradı.

Şoför, rutin kontrol yapan polislere 12 yaşından beri ehliyetsiz ve ruhsatsız araç kullandığını itiraf etti.

Polis tarafından yapılan Facebook paylaşımında kimliği açıklanmayan şoförün 1938 doğumlu olduğu belirtildi.

Ekip "Şükürler olsun ki daha önce hiç kaza geçirmedi, kimseyi yaralamadı ve sigortasızken onlara vurarak kimseyi maddi olarak kaybetmedi"dedi.



