Yerel mahkemenin idam cezasına yapılan itirazı görüşen yüksek mahkeme, 43 yaşındaki mahkum Matthew Reeves hakkındaki kararı onayladı.

Reeves'in infazı Holman Cezaevi'nde zehirli iğneyle gerçekleştirildi.

Eyalet Valisi Kay Ivey, Reeves'in idamına dair "adaletin yerini bulduğunu" söyledi.

Savunma avukatları, Reeves'in "birinci sınıftaki bir çocuğun okuma seviyesine ve 4 yaşındaki bir çocuğun dil yeterliliğine sahip" olduğu gerekçesiyle idam kararına itiraz etmişti.

Öldürdü, eğlenceye gitti iddiası

Reeves'in 1996'da, kendisini aracına alan Willie Johnson Jr'yi öldürüp cinayeti kutlamak için eğlenmeye gittiği iddia edilmişti.

Dönemin görgü tanıkları, Reeves'in eğlendiği sırada ellerinde maktulün kanı olduğunu öne sürmüş bu iddialar da mahkeme tutanaklarında yer almıştı.