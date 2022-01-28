The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Fransız Büyükelçiliği, Batı ülkeleri vatandaşlarına yönelik tehditlerin ısrarcı şekilde sürdüğünü belirterek, Kenya'daki vatandaşlarının hafta sonu dahil halka açık yerlerden uzak durmasını istedi.

İngiltere Büyükelçiliği, ülkenin doğusuna, Somali-Kenya sınırına seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

Hollanda ve Almanya'nın büyükelçilikleri ise tek tek bölge isimleri sıralayarak ülkenin doğu bölgelerine seyahat edilmemesi çağrısı yaptı.

Kenya polisi ise uyarıların ardından başkent Nairobi dahil tüm mıntıkalarda güvenliğin artırıldığını duyurdu.

Somali'de terörle mücadele operasyonlarına katılan Kenya, zaman zaman terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırılarına maruz kalıyor.