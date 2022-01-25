Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Scholz, Berlin'de görüştü. İki lider, görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi.

Ukrayna-Rusya sınırında zor bir durumla karşı karşıya olduklarına işaret eden Scholz, sınırda çok sayıda askerin konuşlandığını ve "oradaki durumun korkulandan farklı bir şekilde gelişmesi için katkı sağlamak gerektiğini" vurguladı.

"Askeri saldırganlığın sonuçları ve çok yüksek bedeli olacağını belirttik"

Scholz, Rusya’dan gerginliği düşürmesi için net adımlar atmasını beklediklerinin altını çizerek "Toprak bütünlüğünü ihlal eden askeri saldırganlığın sonuçları ve çok yüksek bedeli olacağını açık bir şekilde belirttik" ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra ihtilafta tansiyonun düşürülmesi için de mücadele ettiklerini dile getiren Scholz, Rusya ile ABD arasında doğrudan görüşmelerin yapılmasını desteklediklerini anlattı.

Scholz, bu arada NATO ile Rusya arasında ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kapsamında görüşmelerin yapıldığını, Normandiya Formatı'yla da Almanya ve Fransa’nın tansiyonun düşürülmesine katkı sağlayabileceklerini söyledi.

"Müttefiklerle yakın koordinasyon içindeyiz"

Durumun ciddi olduğunu vurgulayan Scholz, Rusya ile görüşmelerin yapılmasının iyi olduğunu belirtti. Burada Rusya’nın askeri saldırgan tavır sergilemesi durumunda nelerin olacağını da ifade ettiklerini aktaran Scholz, "Aynı zamanda görüşmeler ve müzakereler yoluyla bu durumdan çıkmak için her şeyi yapıyoruz. Bunu ABD ve müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde yapmamız, zor durumda iyi bir gelişmedir" şeklinde konuştu.

"Ukrayna, Almanya'ya güvenebilir"

Scholz, Almanya’nın Ukrayna’ya neden silah vermediğine ilişkin bir soruya da Almanya’nın öldürücü silahlar sevk etmediğini ancak ülkesinin Ukrayna’ya maddi yardımda bulunduğunu veya askeri eğitim alanında yardım ettiğini anlattı.

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna’nın Almanya’ya güvenebileceğini bildiğini kaydetti.

Macron: "Hep birlikte teyakkuzdayız"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da güncel gelişmeler ışığında uyanık kalmak gerektiğini söyleyerek “Hep birlikte teyakkuzdayız. Durumu ve gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz ve uygun cevaplar hazırlıyoruz.” dedi.

Macron, müttefiklerle birlik ve yakın koordinasyon içinde hareket ettiklerini belirterek Rusya ile çeşitli düzeyde yapılan görüşmelere işaret etti.

"Diyalogdan vazgeçmeyeceğiz"

"Rusya ile diyalogdan asla vazgeçmeyeceğiz" diyen Macron, Fransa’nın her zaman diyaloğu desteklediğini savundu.

Macron, Rusya’yı yeniden gerilimi düşürme sürecine getirmek için diyaloğun önemli olduğuna işaret ederek "Aynı zamanda ortak bir cevap hazırlıyoruz. Saldırganlık durumunda cevap verilecektir. O zaman maliyeti yüksek olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya ve Fransa'nın Ukrayna ihtilafında birlikte hareket ettiklerini vurguladı.

"Putin'e gerilimi azaltmak için yollar önereceğim"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Ocak Cuma günü telefonda görüşeceği bilgisini paylaşan Macron, burada gerilimi azaltmak için yollar önereceğini ve görüşmenin "birkaç noktayı açıklığa kavuşturmakla ilgili olacağını" kaydetti.