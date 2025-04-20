Rusya: Ukrayna, geçici ateşkese rağmen saldırılar düzenledi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes kararı aldığı anımsatıldı.

Rus ordusunun Putin'in kararına uyduğu ve pozisyonlarda beklediği belirtilen açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan edilen ateşkese rağmen gece Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Suhaya Balka ve Bogatır yerleşim yerlerinin civarındaki pozisyonlarına yönelik saldırı girişiminde bulundu. Saldırılar püskürtüldü." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna ordusunun, Rus toprakları Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgeleri ile ilhak edilen Kırım'a yönelik insansız hava araçları (İHA) ve topçularla saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırı sonucu sivillerden ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Ukrayna'da geçici ateşkes

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da dün saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes ilan etme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rusya'nın savaşta koşulsuz bir ateşkes formatına katılmaya hazır olması durumunda, Ukrayna'nın da aynı şekilde davranacağını belirtmişti.

Zelenski, bugün yaptığı açıklamada ise Rusya'yı ateşkesi defalarca ihlal etmekle suçlamıştı.