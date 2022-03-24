Askeri hareketliği Tiktok'ta yayınladı. Rusya, videonun çekildiği yeri hedef aldı



Ukrayna'nın başkenti Kiev'de pazar gecesi art arda patlamalar meydana geldi.

Podolskiy bölgesinde bir alışveriş merkezi Rus ordusunun hedefindeydi. Saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetti.

Alışveriş merkezinin hedef alınmasına sosyal medya platformu Tiktok'ta yayınlanan bir videonun neden olduğu ortaya çıktı.

Videoyu çeken Ukraynalı özür diledi

O videoyu çeken Artemev Aleksandreviç adlı bir Ukraynalıydı. Alışveriş merkezinin çevresindeki askeri faaliyetleri Tiktok'ta paylaştı. Rus ordusu söz konusu görüntüden hareketle alışveriş merkezine füze saldırısı düzenledi.



Saldırıdan bir gün sonra Ukrayna güvenlik yetkilileri Aleksandreviç'in halktan özür dilediğini gösteren bir video yayınladı.

Ukraynalı yetkililer askerlere ilişkin bilgi paylaşılmamasını istedi

Beraberindeki mesajda da Ukrayna askerlerine ilişkin bilgilerin internette paylaşılması nedeniyle, askerlerin savunma pozisyonu aldığı binanın saldırıya uğradığı belirtildi.



"Bilerek ya da bilmeyerek paylaşım yapan kişinin düşmana çalıştığı" vurgulandı.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.



Ukraynalı yetkililer özellikle askeri teçhizat, kontrol noktası ve benzeri askeri hiçbir bilginin paylaşılmamasını istedi.