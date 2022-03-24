Avrupa Birliği Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği ve müttefiklerinin Ukrayna ordusuna askeri yardım sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

AB temsilcisi önümüzdeki günler için kritik bir değerlendirmede bulunarak Ukrayna'nın direnişinin tarihi şekillendireceğini söyledi.

Joseph Borrell "Önemli çünkü önümüzdeki 15 gün içinde her şeye karar verilecek.Tarihi yapacak olan Ukraynalıların direnme kapasitesidir" dedi.

"Rusya ateşkes müzakereleriyle ilgilenmiyor"

Avrupa Birliği Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus ordusunun askeri hedeflerine ulaşmadığı için şimdilik Ukrayna'da ateşkes müzakereleriyle ilgilenmediğini söyledi.

İspanyol kanalına verdiği bir röportajda Borrell, "Şu anda Rusya oturup hiçbir şeyi müzakere etmek istemiyor: İstediği işgal etmek.Kıyıyı Moldova sınırına kadar kuşatmak ve Ukrayna'yı denizden yalıtmak istiyor. Sadece güçlü bir pozisyon elde ettiğinde ciddi bir şekilde müzakere etmek istiyor" değerlendirmesinde bulundu.