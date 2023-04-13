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Dünya
AA 13.04.2023 11:12

Rusya: St. Petersburg kentindeki patlama Ukrayna istihbaratınca organize edildi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), St. Petersburg kentinde 2 Nisan'daki patlamanın Ukrayna istihbaratı tarafından organize edildiğini bildirdi.

Rusya: St. Petersburg kentindeki patlama Ukrayna istihbaratınca organize edildi

FSB'den yapılan açıklamada, St. Petersburg şehrindeki kafede meydana gelen patlamada Rus blogger Maksim Fomin'in hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Patlamada Fomin'in hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Bu terör eyleminin Ukrayna özel servisleri ve istihbaratı tarafından organize edildiği belirlendi. Bunların arasında yurt dışına kaçan Rus muhalifler de bulunuyor. Fomin cinayeti, Darya Trepova ve Ukrayna'ya ait bir sabotaj terör grubu üyesi, 1987 doğumlu Yuriy Denisov tarafından hazırlandı. Denisov, içinde patlayıcı bulunan heykelciği Trepova'ya kargoyla gönderdi." ifadelerine yer verildi.

Denisov'un Ukrayna özel servislerinin talimatıyla şubatta Kiev'den Letonya üzerinden Moskova'ya geldiği kaydedilen açıklamada, "Denisov, olaydan sonra 3 Nisan'da Ermenistan üzerinden Türkiye'ye uçtu. Denisov'un uluslararası arananlar listesine alınmasıyla ilgili süreç başlatıldı." bilgisi paylaşıldı.

Olay

Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki kafede 2 Nisan'da meydana gelen patlamada Vladlen Tatarskiy" takma ismiyle bilinen Rus blogger Maksim Fomin hayatını kaybetmiş, 50'yi aşkın kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında şüpheli Darya Trepova, 3 Nisan'da gözaltına alınmış, içinde patlayıcı bulunan heykelciği kafeye getirdiğini itiraf etmişti. Moskova'daki Basmannıy Bölgesel Mahkemesi, Trepova'nın 2 Haziran'a kadar tutuklu kalmasına karar vermişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, patlamanın "terör eylemi" olduğunu belirterek, "Bu terör eyleminin planlanması sürecinde Ukrayna istihbaratının yer aldığına dair bilgiler var." ifadesini kullanmıştı.

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