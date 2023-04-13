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Dünya
AA 13.04.2023 11:02

İngiltere, 2 milyona ulaşan geyik popülasyonuyla baş etmeye çalışıyor

İngiltere, COVID-19 kısıtlamaları döneminde avcılığın durma noktasına gelmesi ve ülkede geyikle beslenen yırtıcı hayvanların bulunmaması nedeniyle sayıları 957 yıl önceki hale gelerek 2 milyonu aşan geyiklerin ekosisteme olumsuz etkileriyle başa çıkmanın yollarını arıyor.

İngiltere, 2 milyona ulaşan geyik popülasyonuyla baş etmeye çalışıyor
[Fotograf: AA]

Aslan, vaşak ve kurt gibi geyikle beslenen yırtıcıların yaşamadığı İngiltere'de geyik sayısı avcılık faaliyetleriyle düzenleniyor. Ancak salgın döneminde avcılar hem sokağa çıkamadı hem de avladıkları geyikleri satacak restoran veya otel bulamadı.

BASC Geyik Yönetim Birimi Başkanı Martin Edwards'a göre, geyik popülasyonu yönetimi çalışmaları, salgın döneminde getirilen kısıtlamalar nedeniyle sekteye uğradı.

Yaklaşık 150 bin üyeli 115 yıllık kurumun verilerini paylaşan Edwards, "Tahmini geyik sayısı 2 milyon. İngiltere'nin Normanlar tarafından fethinden (1066) bu yana en büyük geyik popülasyonu ile karşı karşıyayız. Ülkede 6 tür geyik farklı bölgelerde ve farklı yoğunlukta yaşıyor." dedi.

Geyikler genç ağaçların yetişmesine engel

Yaklaşık 100 bin iz süren kayıtlı avcının, geyik popülasyonunu sürdürülebilir seviyelerde tuttuğunu kaydeden Edwards, 957 yıl sonra sayıları 2 milyona ulaşan geyiklerin çevreye zarar vermeye başladığını söyledi.

Bu büyüklükteki geyik popülasyonunun otlamasından gezinmesine her hareketiyle doğal flora ve faunayı olumsuz etkilediğini kaydeden Edwards, "Bu yoğunlukla ormanlara, tarım arazilerine ve doğal mirasımıza zarar verebilir. Geyikler ormanlarda yetişkin ağaçların kabuklarını ve alçak dallarını yiyerek, genç ağaçları ise öldürerek planlı ormancılığı ve doğal yenilenme süreçlerini olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

BASC'nin geyik popülasyonunun sürdürülebilir seviyeye getirilmesine ilişkin paylaştığı tavsiyelere göre, yıllık 350 bin geyiğin avlanması gerekiyor. Edwards, avlanan hayvanların etinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasıyla hem ekonomiye katkı sağlanacağını hem de ihtiyaç sahiplerine destek olunacağının altını çizdi.

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