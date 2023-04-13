Pentagon sızıntısında yeni detaylar: ABD, BM başkanını yakından izliyor

ABD'nin gündeminde, savunma ve istihbarata ilişkin sızdırılan gizli belgeler var. Yayınlanan son bilgilerin merkezinde ise BM Genel Sekreteri Guterres yer alıyor.

Dosyalar, Washington'un Antonio Guterres'i yakından izlediğini gösteriyor.

Birkaç belge, Guterres ve yardımcısının dahil olduğu özel görüşmeleri anlatıyor.

Yayınlanan bilgiler, BM Başkanı'nın Ukrayna'daki savaş ve bazı Afrikalı liderler hakkında samimi gözlemlerini içeriyor ve Guterres'in Rusya'ya karşı yumuşak davrandığı iddia ediliyor.

İçeriklerde "Guterres, yaptırım uygulanan Rus varlıkları veya bireyleri içerse bile, Rusya'nın ihracat kabiliyetini artırma çabalarını vurguluyor" ifadesi yer alıyor.

Birleşmiş Milletler'den iddialara tepki

BM yetkilileri, 'dünyanın en iyi diplomatının' Moskova'ya karşı yumuşak davrandığı iddiasına sinirlendi.

Sızan belgeler hakkında yorum yapmayacağını söyleyen üst düzey bir yetkili, BM'nin "savaşın dünyanın en yoksulları üzerindeki etkisini hafifletme ihtiyacıyla hareket ettiğini" söyledi.

"Bu, gıda fiyatını düşürmek için elimizden geleni yapmak ve gübreye en çok ihtiyacı olan ülkeler için erişilebilir olmasını sağlamak anlamına geliyor" diye ekledi.

ABD'de sızan belgeler

ABD, güvenliğe ilişkin bazı gizli belgelerin sızdırılmasını konuşuyor. Discord, Telegram ve Twitter'da dolaşan belgeleri kimin sızdırdığı bilinmiyor.

Savunma Bakanlığı "çok ciddi güvenlik riski" dediği belgelerin gerçekliğini araştırıyor, Adalet Bakanlığı adli soruşturma yürütüyor.

ABD basınının, içeriğini paylaştığı belgelerde çarpıcı bilgiler yer alıyor.

23 Mart tarihli belgelerde Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'in İsrail istihbarat servisi Mossad dahil, bazı ülkelerde dinleme yaptığı dikkati çeken detaylardan.

Mısır lideri Abdülfettah El-Sisi'nin Rusya'ya roket göndermeyi planladığı, Ukrayna ordusunun kabiliyetleri ve zayıflıkları ile ABD'nin Rusya'da nüfuz ettiği kurumlar da paylaşılıyor.

Çoğunun gerçek olduğu tahmin edilen belgelere dair Kongre de bilgilendirildi.

Belge sızıntısının devam etmesi durumunda, konunun Wikileaks ve Snowden krizi gibi uzun süre gündemde kalması bekleniyor.