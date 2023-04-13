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Dünya
AA 13.04.2023 10:14

Çin temiz enerji kaynağı kullanımını yüzde 1 artırmayı hedefliyor

Çin gelecek 5 yıllık dönemde temiz enerji kaynağı kullanımını yıllık yüzde 1 artırmayı planlıyor.

Çin temiz enerji kaynağı kullanımını yüzde 1 artırmayı hedefliyor
[Fotograf: AA]

Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Cang Cienhua, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ülkede temiz enerji kullanımının teşvik edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede temiz enerji kaynaklarının kurulu gücünün 1,27 teravat olduğunu belirten Cang, bunun toplam kurulu güçteki oranının yüzde 49,5, tüketimdeki payının ise yüzde 17,5 olduğunu ifade etti.

Elektrik kaynaklı fosil yakıt emisyonunun düşüşe geçmesi bekleniyor
Elektrik kaynaklı fosil yakıt emisyonunun düşüşe geçmesi bekleniyor

Cang, gelecek 5 yılda fosil olmayan temiz enerji tüketiminin her yıl yüzde 1 artırılacağını aktararak, Çin'in bu kaynakların kullanımına ağırlık vereceğine işaret etti.

Aralık 2022 itibarıyla toplam kurulu gücün 2,5 teravatı aştığı ülkede kurulu gücün yarısından fazlasını doğal gaz ve kömür santralleri oluşturuyor. Ulusal Enerji İdaresi ocakta bu yılki yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında rüzgar ve güneşte 160 gigavatlık ilave kapasitenin devreye alınacağını açıklamıştı.

Çin'in rüzgar ve güneş alanındaki yatırımları son 3 yılda yıllık 100'er gigavat artış göstermişti.

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