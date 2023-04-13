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Dünya
CNN International 13.04.2023 09:30

Düşen göktaşını bulana 25 bin dolar ödül verilecek

Geçtiğimiz hafta ABD'nin Kanada'ya komşu Maine eyaletine düşen göktaşını bulana 25 bin dolar ödül verileceği açıklandı.

Düşen göktaşını bulana 25 bin dolar ödül verilecek

Maine'deki bir müze, geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada sınırına inmeden önce gökyüzünde iz bırakan bir uzay taşının kalıntıları için 25 bin dolar teklif ediyor.

Güpegündüz görülebilen ve bir ses patlaması yaratan ateş topu, radar tarafından tespit edildi.

NASA'nın Astromalzemeler Araştırma ve Keşif Bilimi (ARES) Laboratuvarı, Calais yakınlarında meteor parçalarının bulunabileceği "dağılmış alanı" hesapladı.

Maine Mineral & Gem Müzesi'ndeki göktaşı bölümü başkanı Darryl Pitt, güneş sistemi hakkında değerli bilgiler içerebilecek göktaşı parçalarını incelemeye istekli olduğunu söyledi.

25 bin ödül, 1 kilogram veya daha fazla olarak bulunan ilk göktaşı parçası için verilecek.

Ancak, müzenin "boyutu ne olursa olsun" herhangi bir örnek için ödeme yapabileceği açıklandı.

Pitt, dünya çapında her yıl Dünya'ya düşen yüzlerce göktaşından yalnızca sekiz ila 10 tanesinin kurtarıldığını söyledi.

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