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Dünya
AA 13.04.2023 08:59

Kolombiya'da köprünün çökmesi sonucu 2 polis hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da kara yolu üzerinde yer alan köprünün çökmesi sonucu 2 polis hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kolombiya'da köprünün çökmesi sonucu 2 polis hayatını kaybetti

Ülkenin yönetim bölgelerinden Quindio ile Valle del Cauca'yı La Vieja Nehri üzerinden birbirine bağlayan köprünün çökmesi sonucu araçlarında bulunan 2 polis yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Yetkililer, köprünün yıkıldığı esnada seyir halinde olan polis arabası ile birkaç aracın metrelerce yükseklikten aşağıya düştüğünü bildirdi.

Köprünün çökmesi nedeniyle ülkenin güneybatı kesiminde yer alan Pereira, La Paila, Calarca ve Manizales yolu araç trafiğine kapatıldı.

Quindio Valisi Roberto Jaramillo, 1984 yılında La Vieja Nehri üzerinde inşa edilen köprüdeki çökmenin sebeplerinin araştırılması için uzman bir ekibin görevlendirildiğini kaydetti.

Öte yandan Twitter hesabından hayatını kaybeden kişilerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Köprünün çökme nedenlerinin ve sorumlularının ortaya çıkarılması için soruşturma başlatılması talimatını verdim." ifadesini kullandı.

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