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Sağlık
The Guardian 13.04.2023 07:27

Parkinson hastalığının erken teşhisi için yeni teknik

ABD'li araştırmacılar, Parkinson hastalığını semptomlar ortaya çıkmadan önce saptayabilen ve daha erken tedaviye olanak tanıyan bir yöntem bulduklarını bildirdi.

Parkinson hastalığının erken teşhisi için yeni teknik
[Temsili fotoğraf: Getty Images]

Bilim insanları, belirtileri ortaya çıkmadan önce Parkinson hastalığını teşhis etmeye yardımcı olabilecek ve tedavi imkanını hızlandırabilecek yeni bir teknik geliştirdiler.

Lancet Neurology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, alfa-sinüklein tohum amplifikasyon testi (alphaSyn-SAA) olarak bilinen yöntem, hastalığa yakalanma riski taşıyan kişileri doğru bir şekilde tanımlayabiliyor.

Bulguların, Parkinson hastalığının erken teşhisi ile tedavisini sağlamaya yarayabileceği belirtiliyor.

Hastalığa yakalananların sayısı artıyor

Hastalığın teşhis edilmesi zor, zira halihazırda özel bir test bulunmuyor. Belirtiler ise diğer birkaç hastalıkla benzerlik gösterdiği için yanlış teşhis ihtimali ortaya çıkabiliyor.

Küresel çapta, son 25 yılda Parkinson hastalığı görülme sıklığı 2 katına çıktı ve yaklaşık 10 milyon kişi hastalığa yakalandı.

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