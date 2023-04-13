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Dünya
Reuters 13.04.2023 08:22

New York'a fare sorumlusu atandı

ABD'nin New York şehrine farelerle mücadeleden sorumlu yönetici görevlendirildi.

New York'a fare sorumlusu atandı
[Fotograf: Reuters]

New York Belediye Başkanı Eric Adams, eğitim departmanı çalışanı Kathleen Corradi'nin New York'ta sayıları artan farelerle mücadele için görevlendirildiğini açıkladı.

Resmi unvanı "şehir genelinde kemirgen azaltma müdürü" olan Corradi ise atamaya dair açıklamasında, "Beni daha çok, fareleri daha az göreceksiniz. Kasabada yeni bir şerif var." ifadelerini kullandı.

Eldeki verilere göre New York'ta fare görülme oranları son yıllarda artış gösterdi. Şehirdeki fare popülasyonu bilinmese de, 2014 yılında yapılan bir araştırma, sayıyı 2 milyon olarak bildirmişti.

New York Belediye Başkanı Adams, fareleri "1 numaralı düşman" olarak tanımlıyor.

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