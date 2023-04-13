Fransa'da çalışanlar 12. kitlesel greve gidiyor

Grev nedeniyle, bazı trenlerin iptal edilmesi; rafineri işçilerinin, çöp toplayıcıların ve öğretmenlerin iş bırakması bekleniyor.

Söz konusu 12. dalga grev, Anayasa Konseyi'nin yasa tasarısına dair cuma günü açıklanması beklenen kararın hemen öncesinde düzenlenecek.

Konsey'in yasaya yeşil ışık yakması halinde, hükümetin yasayı resmen ilan etme yetkisi olacak. Bu durumda protestoların son bulabileceği tahmin ediliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Konsey'in kararından sonra diğer öneriler üzerinde çalışmaya başlamak için sendikalarla toplantı düzenleyeceğini açıklamıştı.

Macron, Hollanda'ya yaptığı ziyaret sırasında "Ülke ilerlemeye, çalışmaya ve bizi bekleyen zorluklarla yüzleşmeye devam etmeli." ifadesini kullanmıştı.