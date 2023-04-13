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Dünya
BBC 13.04.2023 10:27

Polise su tabancasıyla su sıkan iki kişi tutuklandı

Hong Kong'da, Tayland'ın yeni yılı Songkran'ın kutlandığı bir etkinlik sırasında polislere tazyikli su sıkan iki adam, düzensiz davranış gerekçesiyle tutuklandı.

Polise su tabancasıyla su sıkan iki kişi tutuklandı

Polis, her ikisi de 20'li yaşlarında olan ikilinin, festivali kolluk kuvvetlerini hedef almak için bir kılıf olarak kullandığını söyledi.

Etkinlik, birçok Taylandlı'nın yaşadığı bir bölge olan Kowloon City'de düzenlendi.

Geleneksel olarak Songkran sırasında, kötü şansı uzaklaştırmak için kovalar ve su tabancaları kullanılarak su sıçratılıyor.

South China Morning Post polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, iki kişiden biri bir YouTube kanalı işletiyor.

Güvenlik Bakanı Chris Tang, Yasama Konseyi toplantısında konu hakkında yorum yapmadı, ancak bazı kişilerin hükümete karşı hoşnutsuzluğu kışkırtmak için "yumuşak direniş" sergilediğini söyledi.

Pekin'in 2020'de, bir ulusal güvenlik yasasını gerekçe göstererek Hong Kong'da sert tedbirler almaya başladı.

Şehir, Çin'in Özel İdari Bölgesi.

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