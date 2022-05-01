Rusya’nın, Ukrayna’nın Mariupol kentinde kontrolü sağlamasının ardından çok sayıda Ukrayna askeri ve sivilin sığındığı Azovstal çelik fabrikasından sivillerin tahliyesine yönelik çağrılara karşılık geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azovstal fabrikasındaki toplam 46 sivilin fabrikadan ayrılarak Rus birliklerinin kontrolüne girdiği açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında"Dün ateşkes rejimi ve insani koridorun açılmasının bir sonucu olarak 2 sivil grup, Azovstal çelik fabrikasının konut alanlarını terk etti. Öğleden sonra 25 yerel sakin ayrıldı. Karanlığın bastırmasıyla birlikte sessizlik rejimini kullanan ikinci gruptaki 21 kişi Bezymennoye yerleşim alanına teslim edildi” denildi.