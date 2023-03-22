Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki savaşta eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kupyansk, Harkiv, Krasno-Liman, Donetsk, Güney Donetsk, Herson ve Zaporijya yönlerinde taarruzların devam ettiğini belirten Konaşenkov, Zaporijya'daki Zalizniçnoye yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna ordusunun 102. Bölgesel Savunma Tugayı'na ait yakıt deposunun yok edildiğini söyledi.

Rus hava ve muharebe taktik, füze ve topçu birliklerinin bir gün içinde Ukrayna ordusunun 112 bölgedeki birlikleri ve askeri teknik araçlarını vurduğunu ifade eden Konaşenkov, "Odessa'da Şkolnıy askeri hava üssü sahasındaki iki hangarda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri teknik araçlar ve silahları vurduk." diye konuştu.