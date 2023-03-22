Cumhurbaşkanı Tebbun, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği mülakatta bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Tebbun, ülkesinin Fas ile ilişkilerinin dönülmez bir noktaya geldiğine dikkati çekerek, “Fas ile ilişkilerimizin geldiği nokta üzüntü verici. Bizim tavrımız tepkiseldir.” dedi.

Cezayir-İspanya ilişkilerine de değinen Tebbun, bu ülkeyle ticari ilişkilerin daha çok özel sektörde sürdüğünü ve Cezayir’in İspanya'ya doğal gaz ihracına devam edeceğini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine mayısta Moskova’ya resmi ziyarette bulunacağını belirten Tebbun, Cezayir’in Ukrayna krizinde ara buluculuk rolü oynamaya hazır olduğunu ve bu konuda yeterli güvenilirliğe sahip birkaç ülkeden biri olduğunu ifade etti.

Tebbun, ülkesinin Fransa ile ilişkilerinin de gelgitli olduğuna işaret ederek Cezayir büyükelçisinin yakında Paris’e döneceğini kaydetti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Filistin davasının kendileri için merkezi bir dava olduğunu ve bunun neredeyse Cezayir’in iç meselesine dönüştüğünü ifade etti.

Fas ile Cezayir ilişkileri

Dönemin Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos 2021'de düzenlediği basın toplantısında, Fas'ın "düşmanca eylemleri" nedeniyle bu ülkeyle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Aynı gün Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın gerekçelerinin kabul edilmediği vurgulanmıştı.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un başkanlığında 22 Eylül 2021'de düzenlenen Yüksek Güvenlik Kurulu toplantısında Fas'a ait tüm sivil ve askeri uçaklar için ülkenin hava sahasının kapatılması kararlaştırılmıştı.

Söz konusu adımın, Fas tarafından devam eden "provokasyonlar ve düşmanca eylemler" nedeniyle atıldığı ifade edilmişti.

Batı Sahra sorunu

Fas ile Cezayir arasındaki anlaşmazlık noktalarından birini Batı Sahra meselesi oluşturuyor.

Konu, uzun yıllardır Fas-Cezayir-İspanya üçgeninde çözülemeyen bir sorun olarak varlığını sürdürüyor. Kendini bölgenin "kurtuluş" hareketi olarak tanıtan Polisario Cephesi de Batı Sahra sorunu çerçevesinde şekillenen üçgenin merkezinde yer alan ayrılıkçı hareket olarak öne çıkıyor.

Fas, Polisario Cephesi tarafından 1976'da bağımsızlığı ilan edilen eski bir İspanyol sömürgesi olan Batı Sahra sorununun çözümü için 2007'de "genişletilmiş özerkliği" önerirken, Cezayir tarafından desteklenen Polisario ise bu bölgenin kaderinin tayini için referanduma gidilmesi talebinde bulunuyor.