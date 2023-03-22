Zelenskiy, sosyal medya paylaşımında, Rusya’nın Zaporijya’ya saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Şu anda Rus füzesi bir konuta isabet etti. Rusya, şehri acımasızca bombalıyor. Sıradan insanların, çocukların yaşadığı yerleşim yerlerine isabet etti. Terörist devlet, şehirlerimizi, devletimizi ve insanlarımızı yok etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Bu saldırıların Ukrayna'da, Avrupa'nın veya dünyanın herhangi bir yerinde "sıradan bir gün" haline gelmemesi gerektiğini belirten Zelenskiy, “Rus terörünü daha çabuk yenmek ve hayat kurtarmak için dünyanın daha fazla birliğe ve kararlılığa ihtiyacı var.” değerlendirmesinde bulundu.