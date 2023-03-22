Bakanlar Kurulu, Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için AB'nin uyguladığı Akdeniz'deki İrini Operasyonu'nda yer alan askerlerinin görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verdi.

Yaklaşık 300 Alman askeri, Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek üzere 2024’ün Nisan sonuna kadar Akdeniz'de görev yapabilecek.

Bakanlar Kurulunun aldığı uzatma kararının, Federal Meclis tarafından onaylanması gerekiyor.

İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı sonrasında 31 Mart 2020'de başlatılmıştı. Operasyon, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için AB tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir harekat özelliği taşıyor.