Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katar'da bina çöktü: 1 ölü
[Fotograf: Reuters]
Katar'ın başkenti Doha'da bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi öldü. Binadan 7 kişi kurtarıldı.
Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Doha'nın Bin Durhem bölgesinde 4 katlı bir bina çöktü.
Çöken binada bulunanlardan 1 kişi yaşamını yitirdiği, 7 kişi ise sivil savunma ekipleri ile ilgili birimler tarafından kurtarıldı.
Sivil savunma ekipleri ile ilgili birimler, binada kimsenin kalmadığından ve bölge sakinlerinin sağlığından emin olmak için çalışmalara devam ediyor.
Etiketler: Katar
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