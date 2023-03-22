Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Doha'nın Bin Durhem bölgesinde 4 katlı bir bina çöktü.

Çöken binada bulunanlardan 1 kişi yaşamını yitirdiği, 7 kişi ise sivil savunma ekipleri ile ilgili birimler tarafından kurtarıldı.

Sivil savunma ekipleri ile ilgili birimler, binada kimsenin kalmadığından ve bölge sakinlerinin sağlığından emin olmak için çalışmalara devam ediyor.