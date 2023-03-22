Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, birçok tıbbi birimi barındıran Ramallah'taki Filistin Sağlık Kompleksine açık şekilde saldırı düzenlediğini ifade etti.

İsrail askerlerinin, iki saat boyunca komplekse yoğun şekilde onlarca göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attığını; aralarında çocuklar, hasta ve personelin bulunduğu onlarca kişinin bundan etkilendiğini aktaran Keyle, insan hakları kuruluşları ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine İsrail'in saldırılarını durdurmak için acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Filistinli Sağlık Bakanı ayrıca, uluslararası kurumları ve diplomatik heyetleri, İsrail güçlerinin sağlık kompleksine yönelik saldırısını müşahede için bölgeye davet etti.

Öte yandan görgü tanıkları da baskın sırasında çok sayıda Filistinliyi gözaltına alan İsrail askerlerinin, olayda gerçek mermi de kullandığını ifade etti.

İsrail makamlarından ise henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.