Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya geçen yıl Ukrayna'ya 6,4 milyar euroluk yardımda bulundu
[Fotoğraf: Getty]
Polonya Maliye Bakanı Magdalena Rzeczkowska, Varşova yönetiminin geçen yıl Ukrayna'ya yaptığı toplam yardımın yaklaşık 6,4 milyar euro olduğunu söyledi.
Polonya Maliye Bakanı Magdalena Rzeczkowska, Polonya'da yayın yapan Radio Zet'e yaptığı açıklamada, Varşova yönetiminin Kiev'e verdiği destekleri anlattı.
Rusya'nın saldırısına uğradığında milyonlarca Ukraynalı mülteciye sınırların açıldığını anımsatan Rzeczkowska, Ukrayna'nın ekipman ve silahlarla da desteklendiğini kaydetti.
Rzeczkowska, Varşova'nın geçen yıl Ukrayna'ya yaptığı toplam yardımın yaklaşık 30 milyar zloti (6,4 milyar euro) olduğunu belirtti.
Polonya'da 780 bin Ukrayna vatandaşının çalıştığına dikkati çeken Rzeczkowska, bazı Ukraynalıların da iş kurarak ekonomik büyümeye katkı sağladığının altını çizdi.
Son Haberler
- 17:56
- 17:56
- 17:54
- 17:52
- 17:52
Sıradaki Haber
İslam İşbirliği Teşkilatı: Su güvenliğini garanti altına alan yasalar çıkarılmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz