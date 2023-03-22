Ürdün devlet televizyonu Al Mamlaka'nın haberine göre, Temsilciler Meclisinde düzenlenen oturumda, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Paris'teki bir anma töreni sırasında Ürdün'ü İsrail toprağı şeklinde gösteren harita kullanması ele alındı.

Oturumda söz alan milletvekilleri, İsrailli Bakan'a sert tepki gösterdi.

Oturum sırasında Genel Kuruldaki kürsüde, Smotrich'in kullandığının benzeri, üzerinde Ürdün ve Filistin bayraklarını içeren bir haritanın yer alması dikkati çekti.

Meclis Başkanı Ahmed es-Safedi, hükümete çağrıda bulunduğu konuşmasında, "Ürdün Haşimi Krallığı sınırlarını ve işgal altındaki Filistin topraklarını kapsayan sözde İsrail haritası kullanan işgal hükümetinin Maliye Bakanı'na karşı Temsilciler Meclisi olarak hükümetten etkili eylemler talep ediyoruz." dedi.

Uluslararası anlaşmaların çiğnendiğini hatırlatan Safedi, "Bu göz ardı edilemez bir durum ve Ürdün ile İsrail arasında 1994'te imzalanan barış anlaşmasına ve uluslararası normlara aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri, Meclis oturumda yapılan oylamada hükümetten Amman'daki İsrail büyükelçisinin sınır dışı edilmesi talebinde bulunma kararı aldı.

Meclis Dış İlişkiler Komitesinden yapılan yazılı açıklamada da, Ürdün ile İsrail ile arasındaki barış anlaşmasının gözden geçirilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Smotrich'in eylemlerinin Ürdün'e zarar vermeyeceği, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız bir devlette yaşama hakkını elinden alamayacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, 19 Mart'ta Paris ziyareti sırasında Likud Partisi'nin eski Başkanı Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, "Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini" söylemişti. Smotrich'in konuştuğu kürsüde Ürdün'ü de içine alan "İsrail haritası" kullanması da dikkati çekmişti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, bu duruma tepki göstererek Smotrich'in Ürdün ve işgal altındaki Filistin topraklarını da içine alan bir İsrail haritası kullanmasının, "pervasız bir provokasyon ve uluslararası normlar ile barış anlaşmasının ihlali" olduğunu vurgulamıştı.

Bakanlık, İsrail hükümetinin, "bu tür aşırı davranışlara ve kin dolu açıklamalara karşı net bir tutum sergilemesi gerektiğini" belirtmiş ve İsrail'in Amman Büyükelçisi Eitan Sorkis’i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise 20 Mart'ta, Ürdün'ün toprak bütünlüğüne saygılı ve bu ülkeyle 1994'te imzaladıkları barış anlaşmasına bağlı olduklarını belirten kısa bir açıklama yapmıştı.