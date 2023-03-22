Osmanlı'nın Balkanlardaki mirasından biri de Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehri.

Çanakkale Destanına bu şehirden de binlerce insan katıldı.

Kalkandelenli Gazi Mürtezan, Atatürk ile aynı odayı paylaşan Yusuf Niyazi Veliyu bunlardan sadece birkaçı. Şehir insanının Çanakkale savaşlarındaki kahramanlıkları dilden dile aktarılıyor.

Kalkandelen Şehrinden Nurettin İsmani ‘’Çanakkale cephesinin ilk muharebesinden itibaren, burada yaşayan Arnavutlar Türklerin yanında savaşa katılmıştır. Atalarımız savaşın hikayelerini bize anlatırdı. Ben de çocuklarımı bu hikayeler ile büyüttüm." dedi

Çanakkale destanı böylece Kalkandelenli çocukların zihnine kazınıyor.

Çanakkale ruhu balkanlarda da yaşatılıyor... Hikayeleri nesilden nesile aktarılıyor... Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen kasabasından gelen ve Türkiye'de yüksek lisans yapan Arlinda İsmani de, bu tarihi zaferin kahramanlık öykülerini dinleyerek büyüdü.

Nurettin Bey’in kızı Arlinda İsmani "Çanakkale benim için birlik ve beraberlik demektir. Sadece benim Atalarım değil yaşadığım bölgeden birçok kişi Çanakkale’de Anadolu insanı ile omuz omuza savaştı. Kimileri gazi kimileri şehit oldu. Onların hikayeleri ile büyüdük. Türkiye sevgisi de böylelikle ailemden bana miras kaldı. Ben de bu sevgi ile Türkiye’ye geldim." dedi.

İsmani, Yurt Dışı Türkler Topluluğunun sağladığı burs ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim görüyor, Kalkandelenli çocukların hayalinde Türkiye'nin bulunduğuna vurgu yapıyor.

