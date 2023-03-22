Açıklama Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları, Ortak Eylem Planı'nın dördüncü tur görüşmeleri için Ankara'da bir araya geldi.

Toplantıda Pozitif Gündem listesinde yer alan konularda iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

25 başlıkta kaydedilen ilerleme hakkında ayrıntılı bir güncelleme yapıldığı belirtildi.

Birçok maddenin başarıyla sonuçlandırıldığı kaydedildi.

Görüşmelerde, bir sonraki üst düzey toplantı sırasında imzalanabilecek ilgili anlaşmaların nihai hale getirilmesi için bir çerçeve oluşturuldu.

Aktif ve devam eden süreçte elde edilen kayda değer ilerleme ışığında, ilave iş birliği konularının araştırılması hususunda da mutabık kalındı.