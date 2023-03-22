Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 17:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Umman’da çöl göle döndü
Umman’da etkili olan sağanak yağışlarda çöl su altında kaldı.
Umman’da günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışlar nedeniyle Al Batinah, Musandam, Buraimi ve Dhofar’da sel meydana geldi.
Thumrait bölgesinde yer alan çöl, şiddetli yağışlar sonrası göle döndü.
Meteoroloji servisi tarafından pazar günü yapılan açıklamada, şiddetli yağışların ülkenin kuzey kesimlerinde hafta sonuna kadar etkili olacağı belirtilmişti.
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