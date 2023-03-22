İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, 2005'te boşaltılan Batı Şeria’daki yasa dışı 4 Yahudi yerleşim biriminin yeniden açılmasına ilişkin tasarının İsrail Meclisinde onaylaması hakkında konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey kesimi için "Yahudilerin tarihi vatanının bir parçası" iddiasında bulunan Netanyahu, Mecliste kabul edilen yasayla "Yahudilerin Batı Şeria'nın kuzeyinde yaşamasını yasaklayan ayrımcı ve aşağılayıcı bir düzenlemenin ortadan kaldırıldığını" öne sürdü.

Netanyahu, "Buna rağmen hükümet olarak bu bölgelerde yeni yerleşim birimleri inşa etme gibi bir niyetimiz yok." dedi.

İsrail Meclisinde 21 Mart'ta onaylanan yasa, 10 bin kadar Yahudi yerleşimcinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 2005'te çıkarıldıkları yerleşim birimlerine geri dönmesini sağlamayı amaçlıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.