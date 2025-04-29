Rusya: Moskova, Kiev ile ön koşulsuz doğrudan müzakerelere başlamaktan yana

Lavrov, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılan BRICS ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı sonrasında Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın gelecek hafta hayata geçireceği geçici ateşkese karşı Ukrayna'nın derhal 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Lavrov, bir süre önce ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji altyapı tesislerine yönelik 30 günlük ateşkes önerisine Moskova'nın tam olarak uyduğunu, Kiev'in ise uymadığını savundu.

Bu süre içinde Ukrayna ordusu tarafından yapılan ihlallerin listesini Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya gönderdiğini belirten Lavrov, "Bu nedenle ateşkes çağrılarının bedelini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Kiev'in bir süre önce ateşkese karşı çıktığını şimdi ise Ukrayna ordusunun pozisyonundan dolayı derhal ateşkes çağrısı yaptığını söyleyen Lavrov, "Sahada, çatışma hattında, Ukrayna rejiminin giderek daha aktif bir şekilde geri çekildiği bir ortamda, pozisyonlarını 180 derece değiştirdiler ve ön koşulsuz olarak derhal ateşkes talep etmeye başladılar." dedi.

Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz doğrudan müzakerelerin başlatılmasından yana olduğunu vurgulayan Lavrov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dile getirilen önerimiz, ön koşulsuz doğrudan müzakerelerin başlamasıdır." değerlendirmesini paylaştı.

Lavrov, ancak halihazırda ateşkesin, "Kiev'e daha fazla destek sağlamak ve askeri yeteneklerini güçlendirmek için kullanılacak bir ön koşul olarak değerlendirildiği" yorumunda bulundu.

"Pek çok ülke 3. dünya savaşının kabul edilemez anlayışına sahip"

Üçüncü bir dünya savaşının kabul edilemez olduğu anlayışının, ABD yönetiminin yanı sıra BRICS üyesi olmayan pek çok ülke de bile görüldüğünü kaydeden Lavrov, böyle bir savaşı önleme çabalarının BRICS'in pozisyonuna tamamen uyduğunu vurguladı.

Moskova ile Washington arasındaki diyaloğun bir sansasyon olarak algılanmaması gerektiğine dikkati çeken Lavrov, bunun sadece normale dönüş olduğunu ve Rusya'nın birçok müttefikinin bunu olumlu bir başlangıç ​​olarak gördüğünü dile getirdi.

Öte yandan Filistin'de, Orta Doğu'nun genelinde ve Afrika kıtasının birçok yerinde kötüleşen durumların endişe verici olduğunu vurgulayan Lavrov, bu sorunlara etkili çözümün BM Şartı'nın ilkelerine dayanılarak gerçekleşeceğini ifade etti.

Rusya'nın, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) reformundan yana olduğunu dile getiren Lavrov, Hindistan ve Brezilya'nın BMGK'ye daimi üyeliğe adaylıklarının desteklenmesinin yanı sıra Afrika kıtasının temsiline ilişkin sorunun da çözülmesi gerektiğini anlattı.

"BRICS'in genişleme sürecinin devam edeceğine şüphe yok"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BRICS'in genişleme sürecinin yakın zamanda devam edeceğine yönelik şüphesinin olmadığını belirterek, birliğin kademeli olarak yeni bir yapıya geçebilmesi için genişleme meselesine kısa bir ara verildiğini hatırlattı.

Birliğe üyelik için pek çok devletin isteği olduğunu ifade eden Lavrov, "Bu genişlemenin nasıl ele alınacağını görmeye karar verdik. Ne kadar çok üye olursa, bu duruma uyum sağlamak o kadar uzun sürecek. Bir fikir birliğine varmak için daha fazla çaba gerekecek." diye konuştu.