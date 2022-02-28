Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Rus piyasalarında yaşanabilecek olası sorunlara işaret edildi.

Vatandaşların birikimlerinin değer kaybetmemesi, mali ve fiyat istikrarının korunması için faiz artırımı kararı alındığına işaret edildi.

Politika faizi 10,5 puan artışla yüzde 9,5’ten yüzde 20 çıkartıldı.

Rus rublesi değer kaybederek başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesi, haftaya dolar karşısında yüzde 8'den fazla değer kaybederek başladı.

Dolar/ruble paritesi yüzde 8,43 artışla 90 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 8,8 yükselişle 101,2'ye çıktı.

Geçen hafta yaklaşık yüzde 25 değer kaybeden Moskova Borsası'nın ise ikinci bir talimata kadar işlemlere kapalı olacağı duyuruldu.

Rusya Maliye Bakanlığı, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirdi.