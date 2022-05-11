Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Litvanya parlamentosunun Rusya'yı "terör destekçisi" olarak nitelendiren kararının "provokasyon, aşırıcılık ve siyasi ikiyüzlülük" olduğunu söyledi.

Bu haftanın başlarında, Baltık ülkesinin milletvekilleri oybirliğiyle “askeri güçleri kasıtlı ve sistematik olarak sivil hedefleri bombalayan Rusya Federasyonu, terörizmi destekleyen ve uygulayan bir devlettir” şeklinde bir karar aldı.

Çatışmanın Şubat ayı sonlarında başlamasından bu yana, Ukrayna ve Rusya birbirlerini yerleşim bölgelerini bombalamakla suçluyor. Kiev, sivilleri hedef aldığını reddederken, Moskova yalnızca askeri hedefleri vurduğunda ısrar ediyor.

"Bu tam olarak bir provokasyon"

Zakharova, Litvanya parlamentosunun kararının “Ukrayna'daki son derece zor durumu çözme” arzusuyla herhangi bir ilgisi olduğuna inanmanın bir anlamı olmadığını savundu.

Dışişleri bakanlığı sözcüsü, "Bu, tam olarak bir provokasyon, aşırılıkçılık ve siyasi ikiyüzlülük unsuru olarak ele alınmalı" dedi.

“ Eğer Litvanya gerçekten Ukrayna'nın ve kendi Avrupa kıtasının kaderiyle ilgileniyorsa, devreye girmemeliydi. Litvanya gerçekten endişe duyuyorsa ateşkes çağrısında bulunmalı, Kiev'e silah tedarikine karşı çıkmalı ancak bunun tam tersini yapıyorlar."