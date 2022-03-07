Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 23:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rusya, Jitomir bölgesinde yakıt deposunu vurdu
[Fotoğraf: AA]
Rus ordusu, Ukrayna’nın Jitomir bölgesinde bir yakıt deposunu vurdu.
Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları devam ediyor.
Rus ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bölgelerden biri olan Jitomir bölgesinde yer alan Çernyahova’da bir yakıt deposunu hedef aldı.
Saldırı sonucu yakıt deposunda yangın çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmazken, itfaiyenin 24 personel ve 5 araçla yangına müdahale ettiği duyuruldu.
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