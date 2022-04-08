Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İrlanda'nın geçen ay Rusya'nın Dublin Büyükelçiliğinde görevli 4 diplomatın ülkeyi terk etmesini istediği anımsatıldı.

Bunun "temelsiz" ve "dostça olmayan" adım olduğu belirtilen açıklamada, İrlanda'nın Moskova Büyükelçisi Brian McElduff'ın bakanlığa çağrıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Büyükelçiye, İrlanda'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bazı diplomatlara yönelik benzer önlemlerin alındığına dair nota verildi" ifadeleri kullanıldı.

"Dublin'in dostça olmayan adımına karşılık verilecek"

İrlanda yönetimine, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesine uyması ve ülkedeki Rus diplomatik misyonunun "normal" çalışması için gerekli koşulların sağlanması çağrısında bulunulduğu belirtilen açıklamada, Dublin'in ileride herhangi bir dostça olmayan adımına da karşılık verileceği vurgulandı.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, 4 Rus diplomattan ülkeyi terk etmesini istediklerini 29 Mart'ta açıklamıştı.