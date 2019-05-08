Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilerin, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararı ile ilgili sorularını cevapladı.

İran'ın kararının, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkma kararından kaynaklandığına dikkat çeken Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington tarafından İran'a yönelik düşüncesizce atılan adımların sonucu hakkında defalarca konuştu. Bunun sonuçlarının ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Peskov, anlaşmanın uygulanabilirliğini sürdürmek için Rus diplomatların Avrupalılar da dahil olmak üzere ortakları ile teması sürdürdüğünü belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bir kısmını durdurduklarını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA