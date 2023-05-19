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Dünya
AA 19.05.2023 17:32

Rusya, Greenpeace'i "faaliyetleri istenmeyen" kuruluş ilan etti

Rusya Başsavcılığı, çevreci örgüt Greenpeace'i, Rusya Federasyonu topraklarında "faaliyetleri istenmeyen" kuruluş olarak kabul etti.

Rusya, Greenpeace'i "faaliyetleri istenmeyen" kuruluş ilan etti
[Fotoğraf: Greenpeace]

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplanan materyallerin incelenmesi sonucunda kar amacı gütmeyen uluslararası Greenpeace örgütünün faaliyetlerinin Rusya'nın anayasal düzeni ve güvenliğinin temellerine yönelik tehdit oluşturduğu belirtildi.

Rusya ile ilgili olarak, Greenpeace'in çevre faaliyetlerinin aslında siyasi bir pozisyonu aktif bir şekilde desteklediği, devletin iç işlerine müdahale girişimleri ve ekonomik temellerini baltalamayı amaçladığı savunulan açıklamada, "Greenpeace aktivistleri, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana ülkemizin daha fazla ekonomik izolasyonu ve daha sert yaptırımlar çağrısında bulunarak Rusya karşıtı propaganda yapıyorlar" ifadelerine yer verildi.

Greenpeace'in çalışmalarının "genellikle olumsuz kamuoyu oluşturmak, ülkeye yararlı altyapı ve enerji uygulamalarını engellemek için enformasyon kampanyaları ve kitlesel halk eylemleri düzenleyerek Rus devlet programlarının uygulanmasını engellemek" olduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca örgütün Rusya'daki "yabancı ajan" statüsünde olanların faaliyetlerini finanse ettiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Greenpeace faaliyetlerinin istenmeyen olarak kabul edildiğine dair bilgi, Rusya Federasyonu'nda faaliyetleri istenmeyen olarak kabul edilen yabancı ve uluslararası sivil toplum kuruluşları listesine dahil edilmek üzere Rusya Adalet Bakanlığına gönderildi" şeklinde bilgi paylaşıldı.

Çevreci örgüt Greenpeace 30 yılı aşkın süredir Rusya'da faaliyet gösteriyor.

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