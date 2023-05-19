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Dünya
AA 19.05.2023 16:47

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'da barış anlaşmasını görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, yaptığı üçlü görüşmede barış anlaşması meselesini ele aldı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'da barış anlaşmasını görüştü

Lavrov, Bayramov ve Mirzoyan, başkent Moskova'da üçlü toplantı düzenledi.

Toplantının basına açık kısmında konuşan Lavrov; Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin yaptığı anlaşmaların uygulanmasının önemine işaret ederek "Bu anlaşmalara alternatif anlaşmaların bulunmadığı kanaatindeyiz." dedi.

Güney Kafkasya bölgesinde istikrar ve barışın sağlanmasından yana olduklarını dile getiren Lavrov, "Bu, Rus çıkarları ile doğrudan bağlantılıdır. Durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin kararların uygulanması için her türlü çabayı göstereceğiz. Söz konusu bölgede bulunmakla ilgili olan diğer tüm ülkelerin bu kararlara saygı göstereceğini umuyorum" diye konuştu.

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Lavrov, "Karabağ'da ve sınırda durumun istikrara kavuşturulması, insani sorunların çözülmesi, ekonomi ve ulaşım üzerindeki engellerin kaldırılması ve üzerinde çalıştığınız barış anlaşmasının metni konusunda mutabık kalınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bugünkü görüşmelerin yapıcı olacağına dair umudunu paylaşan Lavrov, doğrudan diyaloğun ek sonuçlara ulaşılmasını sağlayacağını ümit ettiğini dile getirdi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'da barış anlaşmasını görüştü

"Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin iyileştirilmesi sürecinden yanayız"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da Ermenistan ile ilişkilerin iyileştirilmesinin önemine işaret ederek "Azerbaycan ve Ermenistan arasında savaş sonrası durumun iyileştirilmesi ile ilgili süreçten yanayız. Bu süreç çeşitli yollardan oluşuyor. Biz de bu yollardaki tüm çalışmaların aynı anda yürütülmesinden yanayız. Tüm bu yollar birbirini tamamlıyor" dedi.

Bu konudaki müzakere sürecinde duraklamanın gözlemlendiğini belirten Bayramov, bugünkü görüşmelerin verimli olacağını umduğunu belirterek "Ermenistan heyetiyle barış anlaşmasına ilişkin konuların alınması için güzel bir imkan var" diye konuştu.

"Barış anlaşmasının bazı maddeleri üzerinde ilerleme kaydedildi"

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise Azerbaycan ile ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine ilişkin, "Barış anlaşmasının bazı maddeleri üzerinde ilerleme kaydedildi. Ayrıca diğer konularda, özellikle de ulaşım koridorlarının açılması, Almatı Anlaşması doğrultusunda sınırların belirlenmesi süreci ile ilgili de anlayışın sağlandığı yönünde işaretler var" ifadelerini kullandı.

İleride gerilimin artmasına izin verilmemesi gerektiğini belirten Mirzoyan; Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin yaptığı üçlü anlaşmalara bağlı kaldıklarını vurguladı.

Üçlü görüşme öncesi, Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan bakanlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Üçlü görüşmenin ardından da Azerbaycan ile Ermenistan bakanları ikili görüşme yapacak.

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