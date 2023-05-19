Zelenskiy: Topraklarımızı geri almak için savaşmayı sürdüreceğiz

32. Arap Birliği Liderler Zirvesi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde başladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in 12 yıl aradan sonra ilk kez yer aldığı Arap Birliği Zirvesi'ne Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de katıldı.

Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın, halkının ve Ukrayna'da yaşayan Müslümanların korunması çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Savaşmayı Ukraynalılar seçmedi. Biz başka bir ülkeye saldırmadık. Teslim olmayacağız ve hiçbir yabancı işgalciye boyun eğmeyeceğiz. Topraklarımızı geri almak için savaşmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'a esir değişimindeki arabulucu rolünden dolayı teşekkürlerini ileten Zelenskiy, Arap turistlerin, Rus işgalinden arınmış bir halde ülkesini yeniden ziyaret etmesini umduğunu dile getirdi.

Cidde'de başlayan 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde Filistin sorunu başta olmak Suriye, Lübnan, Sudan ve Yemen gibi bölgesel sorunların ele alınması bekleniyor.