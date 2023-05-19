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Dünya
AA 19.05.2023 16:01

Berlusconi 45 günlük tedavinin ardından taburcu edildi

Eski İtalya Başbakanı ve merkez sağdaki Forza Italia (FI) partisinin lideri Silvio Berlusconi, akciğer enfeksiyonu sebebiyle 45 gündür tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Berlusconi 45 günlük tedavinin ardından taburcu edildi

Milano'daki San Raffaele Hastanesinde 5 Nisan'dan bu yana akciğer enfeksiyonu tedavisi gören aynı zamanda "kronik lösemi" teşhisi de konulan 86 yaşındaki lider, 45 günlük tedavi sürecinin ardından hastaneden ayrıldı.

Çıkışta herhangi bir açıklama yapmayan Berlusconi, kendisini bekleyen basın mensuplarına el sallayarak arabasıyla uzaklaştı.

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi bir kez daha hastaneye kaldırıldı
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi bir kez daha hastaneye kaldırıldı

Kardiyovasküler sorunlar sebebiyle 5 Nisan'da kaldırıldığı hastanede birkaç gün kaldıktan sonra taburcu edileceği yazılsa da Berlusconi, 16 Nisan'a kadar yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüş, durumunun iyiye gitmesiyle servise indirilmişti.

Silvio Berlusconi, 6 Mayıs'ta hastaneden partisinin kongresine video mesaj göndermiş ve "İşte buradayım, sizin için buradayım. Bir aydan uzun bir süre sonra ilk kez gömlek ve ceket giyiyorum" demişti.

İktidar ortakları, Berlusconi'nin taburcu edilmesini memnuniyetle karşıladı

Berlusconi'nin partisinin iktidar ortağı olduğu sağ koalisyonun Başbakanı ve İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, Twitter'daki paylaşımında "Silvio Berlusconi, Milano'daki San Raffaele Hastanesinden taburcu edildi. Çok güzel bir haber. Haydi Silvio. Pek çok mücadele için seni sahaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer koalisyon ortağı Lig Partisinin lideri Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini de Instagram hesabından yaptığı paylaşımında, "Büyük Silvio, evine hoş geldin" dedi.

FI'nın koordinatörü aynı zamanda sağ koalisyon iktidarının Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Twitter hesabından, "Hepimiz, senin eve dönüşünden çok mutluyuz. Hoş geldin Başkan!" değerlendirmesini yaptı.

İtalya'da "1994-2011 döneminde toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim" olan Berlusconi, Eylül 2020'de COVID-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti.

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